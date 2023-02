SpaceX limite l’utilisation des satellites Starlink par l’armée ukrainienne

https://fr.sputniknews.africa/20230209/spacex-limite-lutilisation-des-satellites-starlink-par-larmee-ukrainienne-1057872909.html

SpaceX a pris des mesures pour empêcher l’armée ukrainienne d’utiliser le service Internet par satellite Starlink pour contrôler ses drones, a déclaré le 8 février la présidente et directrice des opérations de la société lors d’une conférence de presse, citée par l’agence Reuters.Selon le média, elle a affirmé que la société disposait de moyens permettant à SpaceX de limiter une telle exploitation des systèmes Internet. Ce qui a été fait.Mme Shotwell n'a pas expliqué exactement quelles mesures la société avait appliquées.De plus, elle a tenu à souligner que les utilisations à des fins militaires n’étaient pas prévues par l'accord entre Kiev et SpaceX, relate l’agence. La présidente a aussi ajouté que ce contrat était destiné à des fins humanitaires telles que la fourniture d'Internet à haut débit aux hôpitaux, aux banques et aux familles touchées en Ukraine.Près de 25.000 terminauxDepuis le début du conflit en Ukraine, SpaceX y a livré des milliers de terminaux qui permettent d'assurer une connexion à Internet grâce à une constellation de satellites, le réseau Starlink.L’Ukraine utilise ces dispositifs américains de connexion civile à des fins militaires. Au total, environ 25.000 terminaux sont déployés au-dessus du pays.Fin janvier, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé la formation d’escadrons d'opérateurs de drones d’attaque. Il était prévu que ces unités soient équipées de communications par satellite Starlink, de drones et de munitions.Cependant, fin octobre, Moscou a dénoncé l’utilisation des satellites commerciaux occidentaux, notamment américains, par les troupes ukrainiennes. Cette tendance a été qualifiée d’"extrêmement dangereuse". La Russie a estimé que ces infrastructures pouvaient ainsi être considérées comme "des cibles légitimes pour des représailles".

