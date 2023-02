https://fr.sputniknews.africa/20230209/quatre-nouvelles-megavilles-verraient-le-jour-en-afrique-dici-2050-1057876550.html

Quatre nouvelles "mégavilles" verraient le jour en Afrique d’ici 2050

La population mondiale ne cesse de s’accroître. L’Afrique, qui compte déjà trois villes de plus de 10 millions d’habitants, donnera naissance à quatre... 09.02.2023, Sputnik Afrique

Dar es Salaam, Luanda, Nairobi et Khartoum deviendront des "mégavilles" d’ici 2050, selon les données d'une étude de l'Institut pour l'économie et la paix (IEP).Les capitales tanzanienne, kényane, soudanaise et angolaise viendront ainsi s’ajouter à trois autres agglomérations d’Afrique de plus de 10 millions d’habitants: Le Caire en Égypte, Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC) et Lagos au Nigeria.Dans le même temps, trois mégapoles mondiales -Osaka, Tokyo et Moscou- devraient diminuer en taille, toujours selon la même source.Le top-3 des fortes croissancesDar es Salaam devrait avoir la plus forte croissance de population parmi les capitales présentes sur la liste, avec un bond de 118 %, passant de 7,5 millions d'habitants en 2022 à plus de 16 millions à l'horizon 2050, calcule l’IEP.En deuxième position vient Nairobi, qui aurait une poussée démographique de 101%. Sa population devrait passer de 5,2 millions de nos jours à 10,4 millions au milieu du siècle.Pour compléter le podium, Khartoum, avec une augmentation démographique de 80%, passerait de 6,2 millions à 11,2 millions d’habitants.Le Caire deviendrait la ville la plus peuplée d’Afriqueavec 32,6 millions d'habitants d’ici 2050, contre 21,8 actuellement. Elle serait suivie de Kinshasa (avec environ 29 millions) et de Lagos (28,2 millions),d’après les estimations de l’IEP.Fort taux de natalitéPour que la population d’une ville augmente, il faut bien sûr des naissances. Là encore, l'Afrique vient en deuxième position après l’Asie, a annoncé en novembre dernier l’organisme spécialisé dans les statistiques Statista.D’après les chiffres du World Factbook de la CIA citées par Statista, les pays qui constatent le plus de naissances sur le continent africain sont le Nigeria, avec 57 bébés pour 1.000 nés dans le monde, la RDC (32 pour 1.000) et l'Éthiopie (25 pour 1 000).

afrique subsaharienne

afrique du nord

dar es salaam

nairobi

khartoum

soudan

kenya

angola

tanzanie

