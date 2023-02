https://fr.sputniknews.africa/20230209/les-consequences-du-seisme-dans-une-ville-turque-filmees-par-le-drone-dun-correspondant-de-sputnik--1057871156.html

Les conséquences du séisme dans une ville turque filmées par le drone de Sputnik

Les conséquences du séisme dans une ville turque filmées par le drone de Sputnik

Une vidéo prise par un correspondant de Sputnik montre une vue aérienne des conséquences du séisme dans une ville turque, où se trouvait l’épicentre. 09.02.2023, Sputnik Afrique

Un correspondant de Sputnik a filmé à l’aide d’un drone les importantes destructions dans la ville turque d’Elbistan, dans la province de Kahramanmaras.Plusieurs bâtiments se sont effondrés, certains semblent même être réduits en miettes.À l’endroit de cette localité se trouvait l'épicentre du second tremblement de terre, d’une magnitude 7,6 et survenu le 6 février. Il faisait suite au premier, d’une magnitude de 7,7 et qualifié de plus important dans le pays depuis 1939 par le Président turc.Plusieurs milliers de victimesLa Turquie, ainsi que d’autres pays voisins, a vécu le 6 et le 7 février des tremblements de terre ravageurs dont la magnitude allait de 5,3 à 7,7.Ils ont frappé plusieurs provinces en provoquant d’importants dégâts aussi bien matériels qu’humains. Les secouristes mènent toujours des recherches.D’après les derniers chiffres présentés par le vice-Président turc Fuat Oktay, 14.351 personnes ont péri. Le chef de l'État a un peu plus tôt annoncé que 63.794 individus avaient été blessés. Plusieurs milliers de bâtiments se sont effondrés.Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national depuis le 6 février pour sept jours.

