Disney annonce le licenciement de 7.000 employés

09.02.2023

Bob Iger, directeur général de Disney, a annoncé le 8 février que son groupe allait "réduire" son personnel à hauteur d'environ 7.000 postes, afin de faire des économies et d'améliorer la rentabilité des plateformes de streaming du géant américain du divertissement.Selon son rapport annuel 2021, le groupe employait 190.000 personnes dans le monde au 2 octobre de cette année-là dont 80% à temps plein.Disney+ perd des abonnésC'est la première fois depuis le lancement du service de streaming fin 2019 que Disney+ ne gagne pas des millions de nouveaux spectateurs au cours du trimestre écoulé.La plateforme compte désormais 161,8 millions d'abonnés dans le monde.En tout, d'après son communiqué de résultats trimestriels publié mercredi, le groupe Disney a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 milliards de dollars d'octobre à décembre, mieux qu'espéré par les analystes.Le géant du divertissement a surtout rassuré les marchés avec des pertes opérationnelles moins élevées qu'attendu pour ses plateformes de streaming (Disney+, ESPN+ et Hulu), à 1 milliard de dollars pour la période d'octobre à décembre."Nous pensons que le travail que nous faisons pour transformer notre entreprise autour de la créativité, tout en réduisant les dépenses, va amener de la croissance durable et de la rentabilité pour nos activités de streaming", a déclaré M. Iger, cité dans le communiqué.

