Crise énergétique en Afrique du Sud: le Président déclare l’état de catastrophe nationale

Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré, ce jeudi 9 février, l'état de catastrophe nationale pour faire face à la crise de l’électricité qui... 09.02.2023, Sputnik Afrique

"La ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles vient de publier une déclaration d'état de catastrophe qui commencera avec effet immédiat", a déclaré M.Ramaphosa dans son discours sur l'état de la nation (SONA).Selon lui, la priorité la plus immédiate est de garantir la sécurité énergétique du pays. L'Afrique du Sud est confrontée à une crise énergétique paralysante qui dure depuis plus d’une décennie. Pour cause: le vieillissement des unités de production d'électricité, tombant en panne de manière récurrente. En 2022, cette crise a atteint une dimension sans précédent. L'approvisionnement du pays en électricité n’a cessé de se détériorer depuis l’hiver dernier (mai-octobre), la compagnie d'électricité publique Eskom ayant décidé de passer aux niveaux supérieurs de délestages électriques, après les nombreuses pannes qui ont plombé sa capacité de production. À cet égard, M.Ramaphosa a souligné que l'état de catastrophe nationale permettrait au gouvernement de mettre en place des "mesures pratiques pour soutenir les entreprises avec une alimentation électrique ininterrompue." Il a ajouté qu’un ministre de l'Électricité à la Présidence serait nommé pour "se concentrer à plein temps sur le travail du conseil d'administration et de la direction d'Eskom, en vue de mettre fin au délestage et veiller à ce que le plan énergétique soit mis en œuvre sans délai." Il a rappelé ainsi que la crise de l'électricité a évolué durant les dernières années pour toucher tous les secteurs de la société, représentant désormais une "menace existentielle" pour l'économie du pays. Concernant le défi climatique représenté par les centrales à charbon qui produisent plus de 90% de l’électricité du pays, le chef de l’État a noté que la "transition juste" se poursuivrait au rythme que le pays pourrait se permettre sans compromettre sa sécurité énergétique. La pénurie d'énergie a lourdement pesé sur la confiance des investisseurs et la production des entreprises en 2022, causant une contraction de l'économie de 0,7 % au 2e trimestre, selon les chiffres de l’Agence sud-africaine des statistiques, Stats SA. Le directeur général de la compagnie en détresse, Andre de Ruyter, a affirmé récemment que les coupures de courant devraient encore s’aggraver en 2023.

