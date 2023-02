https://fr.sputniknews.africa/20230208/un-nourrisson-de-2-mois-sorti-des-decombres-en-turquie--video-1057864556.html

Un nourrisson de 2 mois sorti des décombres en Turquie – vidéo

Un nourrisson de 2 mois sorti des décombres en Turquie – vidéo

Un bébé de deux mois a passé 48 heures sous les décombres à Elbistan, ville touchée par le tremblement de terre du 6 février. Sorti de là, le tout petit garçon... 08.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-08T17:12+0100

2023-02-08T17:12+0100

2023-02-08T17:13+0100

international

secousse

sauvetage

bébé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/1c/1044645217_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_558ac1ebb48b78d2c4f60f49f51bc0ce.jpg

L’histoire du sauvetage d’un bébé de deux mois a fait le tour des médias turcs. Les secouristes ont retiré des décombres le garçonnet ce 8 février à Elbistan, dans la province de Kahramanmaras. Il a ainsi passé 48 heures sans nourriture. Dans la séquence suivante, le nourrisson, déjà sauvé, suce son pouce.Les secouristes ont passé deux heures à extirper le garçon, relate Anadolu. Visiblement sauf, le bébé, appelé Muhammed Doğan Bostan, a ensuite été transporté à l’hôpital. Sa mère avait également été extraite peu de temps avant et emmenée pour des soins.Selon le dernier bilan, plus de 11.000 personnes ont péri en Turquie et Syrie suite au puissant tremblement de terre du 6 février suivi de nombreuses répliques.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, secousse, sauvetage, bébé