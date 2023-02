https://fr.sputniknews.africa/20230208/le-sauvetage-miraculeux-dune-fillette-extirpee-des-decombres-en-turquie--video-1057859009.html

Le sauvetage miraculeux d'une fillette extirpée des décombres en Turquie – vidéo

À Hatay, ville turque à la frontière syrienne, une enfant a pu être sauvée des ruines, après plusieurs heures de terreur. "Je suis très lourde", a-t-elle dit à... 08.02.2023, Sputnik Afrique

Après le tremblement de terre qui a causé de grandes destructions dans 10 provinces turques, les secouristes sont toujours mobilisés pour tenter d’extraire les survivants des décombres. À Hatay, ville turque à la frontière syrienne, une enfant a pu être sauvée des ruines, après plusieurs heures de terreur. Le maire d’Istanbul a relayé la vidéo de l’opération. Selon des médias, les premiers mots de la petite fille ont fait sourire les secouristes. Elle a dit à l'officier qui l'a prise dans ses bras: "Je suis très lourde". Le bilan cumulé du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie dépasse désormais les 8.700 morts, selon les bilans officiels communiqués le 8 février. En Turquie, 6.234 corps ont été retirés des décombres d’après l'Afad, organisme de secours turc, et 2.470 morts ont été dénombrés en Syrie, selon les autorités et les médecins.

