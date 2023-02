https://fr.sputniknews.africa/20230208/journee-mondiale-de-la-radio-sputnik-organise-une-table-ronde-avec-lafrique-1057859873.html

Journée mondiale de la radio: Sputnik organise une table ronde avec des médias africains

Le 13 février est la Journée mondiale de la radio, proclamée par l'UNESCO en 2011 et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012. À l'occasion de cette journée, une discussion avec des diffuseurs d'Afrique a eu lieu dans l'agence Sputnik. Elle a réuni des responsables des médias de l'Algérie, du Mali, du Sénégal, de la République du Congo, de la RDC et de la Russie. Les participants de la téléconférence ont noté le rôle de la radiodiffusion sur le continent africain.Le directeur général de la Radio Algérienne, Mohamed Baghali, a pour sa part souligné qu'il était nécessaire de développer un dialogue entre les peuples russe et ceux des pays africains à travers les médias: Le PDG de la radio MaliBa FM, Baba Cissouma, a noté la prévalence et l'accessibilité de la radiodiffusion. Le Mali seul compte 413 sociétés de radios privées. Le directeur de la communication chez DRTV, Bob Lokoli, a distingué parmi les principaux avantages de la radio la capacité de couvrir de vastes zones avec un public diversifié, tout en conservant une plus grande liberté d'expression par rapport aux autres types de médias.Sputnik Afrique a pris part dans la discussion et a partagé avec les collègues africains son expérience dans la création de podcasts radio.

