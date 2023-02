https://fr.sputniknews.africa/20230208/entre-la-normalite-et-la-folie-biden-na-pas-reussi-a-rassurer-les-sceptiques-au-congres--1057864238.html

Entre "la normalité et la folie": Biden n'a pas réussi à rassurer les sceptiques au Congrès

Des membres du parti républicain ont vivement critiqué le "discours sur l'état de l'Union" de Joe Biden. Si certains évoquent "la folie" de son administration... 08.02.2023, Sputnik Afrique

Joe Biden, qui envisage de briguer un second mandat, a livré le 7 février devant le Congrès un discours tout en se présentant en Président qui "comprend" les fins de mois difficiles, consacrant l'essentiel de son allocution de plus d'une heure aux problèmes de la vie quotidienne.Promettant d'œuvrer pour les "oubliés" de la croissance, Joe Biden a déploré: "Durant des décennies, la classe moyenne a été écrasée".Si l'exercice du "discours sur l'état de l'Union" est généralement un exercice compassé, rythmé par les ovations du parti présidentiel, le démocrate a dû cette fois composer avec les invectives de certains parlementaires de la droite.Ainsi l’ancienne porte-parole sous la présidence de Trump, Sarah Huckabee Sanders, a déclaré ne pas croire ce qu’avait dit le Président.La femme insiste sur le fait que l’administration actuelle est "prise en otage par la gauche radicale" et que désormais les Américains doivent choisir non entre la droite et la gauche, mais entre "la normalité et la folie".Un "univers parallèle"Steve Scalise, chef de la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, constate également que Biden "vit dans un univers alternatif" car la situation actuelle diffère de ce que décrit le Président.Interrogé sur le sujet par Sputnik, le commentateur politique et chroniqueur de Newsmax Michael Shannon estime aussi que le locataire de la Maison-Blanche a son propre "univers parallèle" où le chômage est à son plus bas niveau et les factures d'électricité sont moins élevées.Parlant de la politique étrangère, l'éditorialiste a constaté "la faiblesse" par rapport à la Chine et "des dépenses inutiles avec l'Ukraine".Un discours peu convaincantCommentant la perception du discours par les différents camps, Harvey Schantz, professeur de sciences politiques à l'université d'État de New York à Plattsburgh, a indiqué à Sputnik que 68% des Républicains considèrent le discours comme négatif, tandis que 58% des Démocrates l’ont qualifié de "très fort" ou "assez fort"."Ce qui doit inquiéter Biden et les Démocrates, cependant, c'est que 66% des indépendants, un bloc d'électeurs crucial pour gagner des élections, sont d'accord avec les Républicains, le discours n'est pas assez fort".

