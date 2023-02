https://fr.sputniknews.africa/20230208/ce-pays-africain-est-de-loin-le-plus-important-producteur-de-cobalt-dans-le-monde-1057863191.html

En 2022 la République démocratique du Congo reste de loin le premier producteur mondial de cobalt, métal recherché, ingrédient clé des batteries rechargeables... 08.02.2023, Sputnik Afrique

La République démocratique du Congo (RDC) abrite plus de 50% des réserves mondiales de cobalt, selon les données collectées et publiées par la commission géologique américaine.En 2022, ce pays africain a extrait 130.000 tonnes de ce métal précieux, soit 70% de la production mondiale. En RDC, l’exploitation artisanale persiste toujours.L’Indonésie et la Russie forment le top 3 des producteurs de cobalt en 2022 avec 10.000 et 8.900 tonnes respectivement.Selon le rapport, la Chine est le plus grand importateur de cobalt congolais, Pékin en étant le premier consommateur mondial avec environ 80% utilisé par l'industrie des piles rechargeables.Élément stratégiqueUtilisé dans de nombreuses industries sous forme de métal ou de composés, le cobalt est un élément essentiel de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques. Ce métal est également utilisé dans la fabrication des matériaux aérospatiaux, aimants, turbines à gaz, piles, accumulateurs.Les prix mondiaux de référence du cobalt ont diminué plus de moitié depuis mai 2022 et ont baissé de 13% jusqu'à présent cette année, selon les données relayées par Bloomberg.

