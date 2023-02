https://fr.sputniknews.africa/20230208/borrell-sengage-dans-une-diplomatie-de-poursuite-vis-a-vis-de-la-delegation-russe-en-afrique-1057860281.html

Borrell s’engage dans une "diplomatie de poursuite" vis-à-vis de la délégation russe en Afrique

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a pointé la régularité avec laquelle Josep Borrell fait des commentaires sur les visites de Sergueï Lavrov dans différents pays d’Afrique.D’après elle, s’il existe, par exemple, des notions de "diplomatie navette" ou de "diplomatie multipolaire", on peut introduire également le terme de "diplomatie de poursuite".Vision raciste du mondePlus tôt, Josep Borrell a qualifié le Mali et l'Érythrée de "pays faciles" pour la Russie et a accusé Moscou de répandre des mensonges sur le continent africain. Lors de sa visite à Bamako Sergueï Lavrov a dénoncé ces propos.M.Lavrov a également appelé les anciennes métropoles à "connaître leur place dans le format actuel du développement des relations internationales" et à "s'habituer au fait que le monde a changé".

