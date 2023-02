https://fr.sputniknews.africa/20230208/biden-poutine-zelensky-negociez-un-cessez-le-feu-souhaite-un-co-fondateur-des-pink-floyd-1057868224.html

"Biden, Poutine, Zelensky: Négociez un cessez-le-feu", souhaite un co-fondateur des Pink Floyd

"Biden, Poutine, Zelensky: Négociez un cessez-le-feu", souhaite un co-fondateur des Pink Floyd

Comme point de départ à une issue pacifique au conflit en Ukraine, Roger Waters, co-fondateur et leader du groupe Pink Floyd, propose une entente entre les... 08.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-08T21:32+0100

2023-02-08T21:32+0100

2023-02-08T21:32+0100

vladimir poutine

joe biden

volodymyr zelensky

cessez-le-feu

roger waters

gangster

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103783/12/1037831256_0:194:3731:2292_1920x0_80_0_0_f9520283318440ec2c86afd21aa5ad17.jpg

L’appel lancé par Roger Waters est clair. Pour lui, les Présidents Joe Biden, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky doivent s'entendre sur un cessez-le-feu en Ukraine "dès maintenant".Le musicien affirme que cela serait le début d’une issue favorable au conflit en Ukraine.Objectif jusqu’au bout, M.Waters est conscient que l’opération spéciale russe n’a pas été déclenchée par plaisir, mais en réponse à des provocations.Le lancement de l'opération spéciale "russe en Ukraine n’était pas sans provocation. Je condamne donc également les provocateurs de la manière la plus stricte", a-t-il conclu.Qui sont de vrais gangsters?Dans une interview à la presse allemande il y a quelques jours, M.Waters n’y est pas allé de main morte avec les homologues du Président russe. Il a rappelé que ce n’était pas Vladimir Poutine qui avait lancé les guerres en Irak et au Vietnam. Pour lui, le Président Joe Biden et d'autres politiciens américains sont de vrais "gangsters" comparés au chef du Kremlin.Déclarant précédemment à plusieurs reprises que des groupes nationalistes avaient pris le pouvoir en Ukraine, ce qui avait conduit le pays au désastre, le chanteur s'est également opposé à la fourniture d'armes à Kiev. Il estime qu'une telle "assistance" des pays occidentaux ne ferait que de nouvelles victimes, tout en soulignant que l'Otan était le principal coupable du conflit en Ukraine et que M.Biden était un criminel de guerre.Moscou a lancé son opération militaire en Ukraine en février 2022. Le Président Poutine a déclaré que son objectif était de protéger "les personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans". Pour cela, il faudra "démilitariser et dénazifier l'Ukraine", et traduire en justice les criminels de guerre responsables de "crimes sanglants contre des civils" dans le Donbass, selon lui.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

vladimir poutine, joe biden, volodymyr zelensky, cessez-le-feu, roger waters, gangster