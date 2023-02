https://fr.sputniknews.africa/20230207/lavrov-les-anciennes-metropoles-doivent-oublier-comment-elles-ont-saisi-et-exploite-lafrique-1057851923.html

Lavrov: "Les anciennes métropoles doivent oublier comment elles ont saisi et exploité" l’Afrique

Tout en rappelant que le monde a changé, le chef de la diplomatie russe a demandé aux anciennes métropoles de "connaître leur place dans le format actuel du... 07.02.2023, Sputnik Afrique

Se prononçant ce 7 février à Bamako lors de sa conférence de presse avec son homologue malien, le ministre russe des Affaires étrangères a appelé les anciennes métropoles à oublier l'époque où elles "ont saisi et exploité" le continent africain. Une idée partagée, selon Sergueï Lavrov, par "la grande majorité des autres pays africains".Selon le ministre, "les anciennes métropoles doivent respecter les décisions prises sur une base universelle et, en réalité, connaître leur place dans le format actuel du développement des relations internationales". Première visite au Mali Sergueï Lavrov entame ce mardi 7 février une visite officielle au Mali. C’est la première fois qu’un ministre russe des Affaires étrangères se rend dans ce pays. Outre la rencontre avec le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, à l'agenda du chef de la diplomatie russe figure également un déjeuner de travail et une audience avec le colonel Assimi Goita, Président de la Transition. La précédente visite du ministre des Affaires étrangères du Mali en Russie avait eu lieu en novembre 2021. Lors de l’entretien avec son homologue russe il a fait part de la nécessité de renforcer la coopération entre Bamako et Moscou.

