La Russie et l’Irak doivent s’assurer contre les "pressions illégales de l'Occident", prône Lavrov

Les relations économiques entre la Russie et l’Irak doivent être protégées des restrictions imposées illégalement par les États-Unis et leurs alliés, a déclaré... 07.02.2023, Sputnik Afrique

En visite à Bagdad le 6 février, le ministre russe des Affaires étrangères s’est prononcé en faveur de mesures sécurisant la coopération économique entre la Russie et l’Irak.Il a prôné des échanges, notamment pour les paiements pour l'approvisionnement en pétrole, en devises nationales. "Proprement dit, de nombreux pays de la région le font [sécurisent leurs échanges] actuellement lorsqu'ils remplacent le dollar pour les paiements, notamment le paiement pour l'approvisionnement en pétrole, par des devises d'autres pays fiables qui apprécient leur bonne réputation en tant qu’acteur des échanges économiques internationaux", a expliqué le chef de la diplomatie russe."Investissements très sérieux"Les compagnies russes ont investi dans le secteur pétrolier irakien plus de 13 milliards de dollars, selon le ministre. "Nos compagnies pétrolières ont ici des investissements très sérieux et des plans ambitieux avec leurs partenaires irakiens", a indiqué Sergueï Lavrov.Moscou et Bagdad prévoient de fixer prochainement la date de la prochaine réunion de la commission intergouvernementale de coopération et scientifique.

