https://fr.sputniknews.africa/20230206/images-terrifiantes-de-leffondrement-dun-immeuble-dans-le-sud-de-la-turquie-1057839024.html

Images terrifiantes de l'effondrement d'un immeuble dans le sud de la Turquie

Images terrifiantes de l'effondrement d'un immeuble dans le sud de la Turquie

Un immeuble résidentiel s'est effondré à Gaziantep, fragilisé par le séisme survenu ce lundi 6 février en Turquie. 06.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-06T15:45+0100

2023-02-06T15:45+0100

2023-02-06T15:45+0100

turquie

séisme

gaziantep

secouristes

effondrement

vidéo

multimédia

vidéoclub

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/06/1057838569_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_4618f7edea1e62bc9a7d90b7c5527191.jpg

Sur la séquence publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir des dizaines de personnes se trouvant dans la rue jonchée de débris de bâtiments, de meubles, de branches. Des équipes de secouristes travaillent sur les décombres.À un moment donné, on peut entendre un bruit qui s’amplifie, poussant les gens à quitter les lieux à proximité de l'effondrement. L'immeuble de plusieurs étages disparaît derrière des nuages de poussière.Le tremblement de terre a touché tôt ce matin le sud de la Turquie et des pays voisins, dont la Syrie. Les secousses ont été ressenties au Liban, en Irak et à Chypre. Selon le bilan provisoire, rien qu’en Turquie, au moins 1.121 personnes ont été tuées et plus de 7.634 autres blessées. En Syrie, le nombre de morts a dépassé les 400 personnes, selon le bilan provisoire.

turquie

gaziantep

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, séisme, gaziantep, secouristes, effondrement, vidéo, multimédia, vidéoclub