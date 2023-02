https://fr.sputniknews.africa/20230205/un-helicoptere-de-lonu-vise-par-des-tirs-en-rdc-un-mort-et-un-blesse-grave-1057828789.html

Un hélicoptère de l'Onu visé par des tirs en RDC, un mort et un blessé grave

Un hélicoptère de l'Onu visé par des tirs en RDC, un mort et un blessé grave

Un homme a trouvé la mort et un autre a été blessé dans des tirs ayant visé un hélicoptère de la mission Monusco. L'origine des tirs n'est pas encore connue. 05.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-05T18:58+0100

2023-02-05T18:58+0100

2023-02-05T18:58+0100

mission des nations unies en rdc (monusco)

république démocratique du congo (rdc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/03/1052453100_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8564f47bcd0eb3cf6eb74306d5a296b0.jpg

Un Casque bleu d'origine sud-africaine a été tué et un autre grièvement blessé dimanche lors de tirs contre leur hélicoptère dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué un porte-parole de la Mission des Nations unies en RDC (Monusco). L'appareil a essuyé des tirs aux alentours de 15H00 (12H00 GMT) au cours d'un vol à destination de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, où il a finalement réussi à atterrir, a ajouté la même source. Amadou Ba, un des porte-parole de la Monusco, a souligné que l'origine des tirs n'est pas encore connue et leur localisation précise reste à déterminer. A signaler que dans la province du Nord-Kivu, des combats opposent la rébellion du M23 aux forces loyalistes et à des groupes armés.

république démocratique du congo (rdc)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mission des nations unies en rdc (monusco), république démocratique du congo (rdc)