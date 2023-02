Invasion de l’Irak par les États-Unis et Deuxième Guerre du Golfe

Il y a 20 ans jour pour jour, le secrétaire d’État américain Colin Powell présentait à l’Onu un tube à essai censé contenir de l’anthrax, prétendant que l’Irak devait posséder des armes de destruction massive. Un mois et demi plus tard débutait la Deuxième Guerre du Golfe. Sputnik rappelle le contexte et les conséquences de ce conflit.