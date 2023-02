https://fr.sputniknews.africa/20230205/embargo-sur-les-produits-raffines-russes-quelles-consequences-a-attendre--1057827303.html

Embargo sur les produits raffinés russes: quelles conséquences à attendre?

Embargo sur les produits raffinés russes: quelles conséquences à attendre?

À partir du 5 février, l'UE n’achètera plus de produits de raffinage, comme le diesel, l'essence ou les lubrifiants, à la Russie. L’objectif est de lui... 05.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-05T15:44+0100

2023-02-05T15:44+0100

2023-02-05T15:44+0100

international

allemagne

russie

embargo

raffinage

conséquences

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104328/66/1043286658_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8338f60148211160d6e3796e36d0b274.jpg

Après avoir cessé d’importer du pétrole brut russe début décembre 2022, l’Union européenne (UE), en lien avec les pays du G7 et l’Australie, lance ce dimanche 5 février le deuxième volet de son plan, en interdisant l’importation de produits pétroliers russes raffinés, principalement du diesel, mais aussi du kérosène, du fioul ou du mazout et des lubrifiants.L’embargo vise à rendre plus difficile pour la Russie le financement de l’opération en Ukraine.Selon plusieurs spécialistes du marché pétrolier, il pourrait entraîner une hausse des prix à la pompe en Europe. Des conséquences seront également ressenties en Allemagne, prévient le RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).Pas de pénurie dans un premier temps"La sécurité générale d'approvisionnement et la sécurité d'approvisionnement en carburant sont garanties", assure un porte-parole du ministère fédéral de l'Économie. L'association pétrolière Fuels and Energy ne voit pas non plus de pénurie d'approvisionnement à l’horizon.Tout tourne autour du diesel. Selon l'association de l'industrie, l'Allemagne a couvert environ 12,5% de sa consommation avec la Russie en 2022, malgré la guerre en Ukraine. Les remplaçants viennent des États-Unis, d'Europe occidentale et du monde arabe, rapporte Fuels and Energy. L'essence n'est pas importée de Russie. Une réserve de carburant de 90 jours est entretenue pour les urgences.Ruée vers le dieselSelon le RND, une hausse du prix du diesel n’est pas à exclure, bien que l’expert Jens Südekum ne s’attende pas à "des sauts de prix spectaculaires"."Cela veut dire qu'avant l'embargo, vous avez réussi à obtenir ce qui était encore possible. Les stocks sont pleins à craquer. Cela limitera les hausses de prix."Cependant, Thomas Puls de l'Institut économique allemand souligne que le diesel est rare sur le marché mondial. Si l'UE n'achète plus à la Russie, le carburant devra provenir de régions plus éloignées, comme l'Arabie saoudite. La capacité des navires spéciaux est limitée, les distances sont plus longues et les transports sont donc plus chers.Chemins de détourJens Südekum voit de nouvelles failles dans le nouveau niveau d'embargo.Reste à savoir si la facture sera plus salée pour Moscou ou pour les entreprises et les consommateurs européens.

allemagne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, allemagne, russie, embargo, raffinage, conséquences