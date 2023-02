Des combats acharnés pour les quartiers sud d’Artiomovsk

"À présent, la résistance est violente. Nous avons en face un bâtiment à plusieurs étages avec de longs corridors et un sous-sol fortifié. Nous connaissons les emplacements de tir de l’ennemi. Cette nuit, on a bien travaillé: les gars ont progressé et ont occupé une position", a-t-il raconté à Sputnik.