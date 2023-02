https://fr.sputniknews.africa/20230204/pour-ma-foi-jai-ete-harcele-par-ma-propre-famille-1057819383.html

"Pour ma foi, j'ai été harcelé par ma propre famille"

La première semaine de février est depuis 2011 la Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle qui doit être un moyen de promouvoir la paix entre tous les fidèles, indépendamment de leur foi.L'Assemblée générale des Nations unies encourage tous les États à soutenir au cours de la Semaine mondiale la diffusion d’un message d'harmonie entre les religions et de bonne volonté dans les églises du monde, les mosquées, les synagogues, les temples et autres lieux de culte, sur une base volontaire, et selon les traditions religieuses ou convictions de chacun.Une harmonie recherchée par le Béninois Mathieu Doussou-Yovo, dont la foi a semé la discorde au sein de sa famille. Il a partagé ses ennuis avec Sputnik.Orphelins de père et de mère, sa sœur et lui ont trouvé refuge chez leur tante, la sœur de leur père.À un moment donné de sa vie, Mathieu est tombé malade et sa maladie l’avait "obligé à donner" sa "vie à Jésus".Harcèlements et menaces de mortSa croyance chrétienne a été vue d’un mauvais œil par sa famille d’adoption, décrit-il. Surtout par le mari de sa tante adepte des "pratiques endogènes issues de la culture béninoise dénommée ‘thron kpéto Déka alafia’".Une fois son parrain l’a même menacé de mort s’il ne renonçait pas à Jésus.Un élan pour la cause de l’ÉvangileChassé de la maison, Mathieu raconte avoir vécu une période difficile avant de pouvoir trouver "un job" et louer un appartement.Mais "Dieu ne l’a pas abandonné" et lui a fait rencontrer "l’amour de sa vie" bien que les relations avec sa famille et sa sœur ne se soient pas améliorées parce qu’il n’a pas renoncé à sa foi.La Semaine mondiale de l’harmonie interconfessionnelle a été proposée par le Roi Abdullah II de Jordanie aux Nations unies en 2010. Elle a rapidement été adoptée par l’Assemblée générale dans une résolution appelant les gouvernements, les institutions et la société civile à la célébrer pendant les sept premiers jours de février par le biais de nombreux programmes et initiatives afin d’en promouvoir les objectifs.

