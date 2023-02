https://fr.sputniknews.africa/20230204/gerard-depardieu-je-suis-toujours-russe-1057820770.html

Gérard Depardieu: "Je suis toujours russe"



Presqu'un an après le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la star du cinéma français a été interrogé sur ce qu’elle pense de la Russie. A-t-elle changé pour l'acteur qui possède la nationalité russe depuis 2013?Cependant, il dit préférer éviter d'aborder le sujet. Car "personne n'est capable d'en dire quoi que ce soit de vraiment sensé! Personne!"."La guerre est un grand non-sens" pour luiL'année dernière, le cinéaste a pourtant condamné l'opération spéciale russe. Il s’était engagé, en avril 2022, à reverser "la totalité des recettes des trois concerts aux victimes ukrainiennes". Il avait publié un communiqué en ce sens avant son récital consacré à Barbara, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.À présent, il a tenu à faire la différence entre "la politique et le jeu" et a appelé à ne pas les mélanger.Outre l'obtention d'un passeport russe, la vedette de cinéma s’était convertie à l’orthodoxie dans la cathédrale russe Saint-Alexandre-Nevsky de Paris, en 2020.

