Près de la ville d’Ougledar, située à 49 kilomètres au sud-ouest de Donetsk, les militaires poursuivent l’opération d’encerclement.Selon lui, les forces ukrainiennes ont du mal à ravitailler la ville en renforts et munitions car la route entre Krasnoarmeisk (appelée Pokrovsk en Ukraine) et Ougledar est placée sous le contrôle de l’artillerie russe.M.Kimakovski avait précédemment annoncé que plusieurs autres voies d’approvisionnement des forces ukrainiennes à Ougledar avaient été coupées.Des unités ukrainiennes dissociéesSelon le chef par intérim de la RPD Denis Pouchiline les militaires russes avancent dans la partie orientale d’Ougledar. Cependant les Ukrainiens ont pris position à l’intérieur de la ville et n’ont pas l’intention de la quitter.Un autre conseiller du chef par intérim de la RPD, Ian Gaguine, rapporte que les forces ukrainiennes à Ougledar sont représentées par des unités dissociées et chaotiques.Selon lui, la prise d’Ougledar permettra de priver d’approvisionnement en munitions Avdeevka et Marianka d’où est pilonnée la ville de Donetsk.

