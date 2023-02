https://fr.sputniknews.africa/20230203/le-couturier-espagnol-paco-rabanne-est-mort-a-lage-de-88-ans-en-france-1057814004.html

Le couturier espagnol Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans en France

Le couturier espagnol Paco Rabanne est mort à l'âge de 88 ans en France

Le couturier espagnol Paco Rabanne, célèbre pour ses robes en métal, est décédé vendredi à l'âge de 88 ans en France, en Bretagne, a annoncé à l'AFP le groupe... 03.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-03T15:13+0100

2023-02-03T15:13+0100

2023-02-03T15:44+0100

paco rabanne

haute couture

couturier

france

mode

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/03/1057814362_0:151:1952:1249_1920x0_80_0_0_7d440894d9fa4a245766a9885d1266b0.jpg

"Avec une profonde tristesse, Puig annonce le décès de Paco Rabanne", indique un communiqué, confirmant une information du quotidien régional Le Télégramme. Le couturier est mort dans le village de Portsall où il habitait, a précisé à l'AFP un porte-parole. "Personnalité majeure de la mode, sa vision était audacieuse, révolutionnaire et provocatrice, véhiculée par une esthétique unique. Il restera une importante source d'inspiration pour les équipes de mode et de parfum de Puig, qui travaillent ensemble en permanence pour exprimer les codes radicalement modernes de M. Paco Rabanne", a déclaré Marc Puig, PDG du groupe, cité dans le communiqué. Jose Manuel Albesa, président de la division "beauté et mode" de Puig, a pour sa part rendu hommage à l'"esprit radical et rebelle" du créateur. "Qui d'autre pourrait inciter les Parisiennes suivant la mode à réclamer des robes en plastique et en métal ? Qui d'autre que Paco Rabanne pourrait imaginer un parfum appelé +Calandre+ - le mot signifie +grille d'automobile+ - et en faire une icône de la féminité moderne ?", a-t-il ajouté.Né le 18 février 1934 au Pays basque espagnol, à San Sebastian où sa mère était première main chez Cristobal Balenciaga, Paco Rabanne -- de son vrai nom Francisco Rabaneda Cuervo -- était diplômé des Beaux-Arts de Paris, section architecture. Son père, le général Rabaneda Postigo, qui commandait la garnison de Guernica, a été fusillé par les soldats de Franco en 1936. En 1939, la famille s'était réfugiée en France.Il a commencé sa carrière en créant des accessoires, bijoux, cravates, boutons qu'il proposait à Dior, Saint-Laurent, Cardin. Avant de se lancer à son tour dans la mode pour la faire vivre en adéquation avec les matières et les techniques nouvelles. Tout au long de sa carrière, le couturier, qui pratiquait assidument l'ésotérisme, s'est aussi fait remarquer par nombre de déclarations excentriques et de prédictions hasardeuses. En 1999, il avait par exemple annoncé dans l'un de ses livres la destruction de Paris par la chute de la station Mir en s'appuyant sur une lecture toute personnelle des prophéties de Nostradamus. La même année, la maison avait cessé son activité haute couture pour se recentrer sur le prêt-à-porter.Prenant petit à petit de la distance, Paco Rabanne a continué à apparaître dans des jurys de festivals de mode.

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

paco rabanne, haute couture, couturier, france, mode