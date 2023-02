https://fr.sputniknews.africa/20230202/lonu-alerte-sur-la-plus-grande-crise-de-la-faim-en-afrique-1057807963.html

L'Onu alerte sur la "plus grande" crise de la faim en Afrique

La République démocratique du Congo (RDC) est aux prises avec la “plus grande” crise de la faim en Afrique, a mis en garde jeudi l’organisation des Nations... 02.02.2023, Sputnik Afrique

“Des millions de Congolais sont confrontés à une grave insécurité alimentaire, en particulier dans le nord-est, où les combats ont déraciné des millions de personnes”, a indiqué le Programme alimentaire mondial (PAM) dans un communiqué, ajoutant que les agences humanitaires font face à des demandes croissantes d’aide et à une diminution des fonds. L’agence onusienne a noté que ce nombre "stupéfiant" comprend plus d'un demi-million de personnes déracinées de leur foyer ces derniers mois, faisant savoir qu’un appel a été lancé à la communauté internationale pour mobiliser plus de 627 millions de dollars, afin de financer une aide humanitaire vitale au titre de l’année en cours. En 2022, le PAM a apporté une aide alimentaire et nutritionnelle à 5,4 millions des personnes les plus vulnérables en RDC, en se concentrant sur les femmes et les enfants touchés par le conflit, rappelle-t-on. L’Onu reconnaît toutefois que les besoins sont immenses dans ce pays d'Afrique centrale, où plus de 26 millions de personnes sont confrontées à la faim, soit plus d'un quart de la population totale.

