https://fr.sputniknews.africa/20230202/clubs-de-strip-tease-et-exces-dalcool-le-groupe-militaire-us-mozart-fait-faillite-en-ukraine-1057801109.html

Clubs de strip-tease et excès d’alcool: le groupe militaire US Mozart fait faillite en Ukraine

Clubs de strip-tease et excès d’alcool: le groupe militaire US Mozart fait faillite en Ukraine

Le groupe militaire privé Mozart a fait faillite en Ukraine suite aux excès d’alcool, aux irrégularités financières et aux visites des clubs de strip-tease de... 02.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-02T07:35+0100

2023-02-02T07:35+0100

2023-02-02T07:35+0100

donbass. opération russe

international

ukraine

paramilitaires

excès

alcool

poursuites

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104255/84/1042558469_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_6b685e6ec0601c1b75cd83adb6656432.jpg

Andrew Milburn, ancien colonel de la marine américaine et chef du groupe Mozart, a annoncé une mauvaise nouvelle à la demi-douzaine d'hommes qui s'étaient rendus en Ukraine à leurs frais pour travailler pour lui, rapporte le New York Times."Les gars, je suis dégoûté. Le groupe Mozart est mort", a-t-il déclaré.Selon le quotidien, le groupe Mozart, l'une des organisations militaires américaines privées les plus importantes en Ukraine, s'est effondré suite aux accusations allant des irrégularités financières aux erreurs de jugement liées à l'alcool.Critiques de Kiev et malversations financièresLe groupe a d'abord prospéré en entraînant des troupes ukrainiennes, après avoir recueilli plus d'un million de dollars de dons pour tout financer. Mais ensuite, l'argent a commencé à manquer.Mozart a été en proie à des défections, des luttes intestines, un cambriolage au siège de son bureau et une action en justice intentée par le directeur financier de la société, Andrew Bain, demandant l'éviction de M. Milburn.Le procès, intenté dans le Wyoming, où Mozart est enregistré en tant que société à responsabilité limitée, est une litanie d'allégations mesquines et graves, accusant entre autres M. Milburn d'avoir fait des commentaires désobligeants sur le leadership ukrainien alors qu'il était "gravement ivre", de "détournement de fonds de la société" et d’autres malversations financières.Des vétérans stressés et alcoolisésÀ présent, Andrew Milburn passe des heures entières devant son ordinateur portable à la recherche de nouvelles activités, comme des formations pour les environnements hostiles, et écrit des courriels aux donateurs.Le média ukrainien Strana.ua avait précédemment indiqué, en se référant à Milburn, que le groupe Mozart avait cessé son activité en Ukraine sous ce nom. Le fondateur du groupe avait précisé que les gens restaient pour travailler sous un autre nom.Fin janvier, le Telegraph avait fait savoir que Mozart comptait obtenir un contrat de la part de l’armée ukrainienne pour "former des militaires". En ce qui concerne la participation au conflit, M.Milburn se proposait de consulter Washington.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, paramilitaires, excès, alcool, poursuites