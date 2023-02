https://fr.sputniknews.africa/20230201/une-delegation-mozambicaine-en-afrique-du-sud-pour-lutter-contre-la-criminalite-frontaliere-1057790554.html

Une délégation mozambicaine en Afrique du Sud pour lutter contre la criminalité frontalière

Le gouvernement mozambicain s'est engagé, mercredi, à travailler en étroite collaboration avec les services de police sud-africains pour lutter contre la... 01.02.2023, Sputnik Afrique

M. Masemola s'exprimait lors d'une rencontre à Hluhluwe avec une délégation d'officiers supérieurs rejoints par le commissaire provincial, le lieutenant-général Nhlanhla Mkhwanazi, pour évaluer la réponse de la police aux crimes transfrontaliers.Cette visite fait suite à l'incendie récent d'au moins six véhicules, dont un bus touristique et un camion, sur la route nationale R22 entre Hluhluwe et Mbazwana.Il est allégué que les communautés vivant à côté de la frontière avec le Mozambique en ont assez de peu ou pas d'action de la part des autorités pour freiner le vol de véhicules à moteur qui sont transportés vers le Mozambique.M. Masemola a déclaré que les habitants étaient en colère contre les crimes, notamment parce qu'une fois que leurs véhicules avaient été volés et avaient traversé la frontière, ils ne revenaient pas.Le responsable a souligné avoir invité une délégation du Mozambique à venir discuter des frustrations avec la communauté.Plus de 100 policiers ont été déployés dans la région depuis dimanche, y compris des unités spéciales de lutte contre la criminalité, a-t-il précisé, notant qu’à terme, "nous allons mettre en place une unité, qui a été agréée dans un district mais qui doit encore l'être au niveau national et qui s'occupera de ces crimes".Et d’ajouter qu’ils vont également pourvoir le poste vacant au sein de l'unité du crime organisé et les rapprocher de la zone, afin qu'ils puissent faire face à la criminalité.

