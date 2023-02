https://fr.sputniknews.africa/20230201/une-compagnie-aerienne-de-ce-pays-africain-augmentera-ses-vols-vers-la-russie--1057782517.html

Une compagnie aérienne de ce pays africain augmentera ses vols vers la Russie

Ethiopian Airlines va accroître ses vols vers la Russie, comme l’a annoncé à Sputnik un représentant de la compagnie aérienne. Il y aura quatre vols par... 01.02.2023, Sputnik Afrique

La fréquence des vols entre la Russie et l’Éthiopie sera augmentée, a déclaré une source au sein de la compagnie Ethiopian Airlines auprès de Sputnik.Ainsi, la société va réaliser quatre vols par semaine, contre trois pour le moment: le mardi, le jeudi et le samedi.La mesure entrera en vigueur à partir du 2 juin prochain.Selon la source, le nouveau vol (ET 761 DME-ADD) reliant Moscou (aéroport international Domodedovo) à Addis-Abeba sera assuré le vendredi.

