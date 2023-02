https://fr.sputniknews.africa/20230201/lex-chef-des-forces-navales-algeriennes-les-bases-de-loccident-en-afrique-minent-la-stabilite-1057793370.html

L’ex-chef des Forces navales algériennes: les bases de l’Occident en Afrique minent la stabilité

L’ex-chef des Forces navales algériennes: les bases de l’Occident en Afrique minent la stabilité

Il y a 55 ans, le 1er février 1968, les troupes françaises se sont retirées de la base de Mers El Kébir en Algérie. Pour l’Afrique en marche Mohand Yala... 01.02.2023, Sputnik Afrique

L’ex-chef des Forces navales algériennes: les bases de l’Occident en Afrique minent la stabilité Il y a 55 ans, le 1er février 1968, les troupes françaises se sont retirées de la base de Mers El Kébir en Algérie. Pour l’Afrique en marche Mohand Yala, ex-commandant des Forces navales algériennes, se penche sur les intérêts militaires et politiques de l’Hexagone dans la région de même que sur le sort des autres bases étrangères sur le continent.

Le 18 mars 1962, les délégations du gouvernement français et du gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) signent à Évian, en Suisse, des accords qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie, mettant ainsi fin à 132 ans de colonisation. Néanmoins, ces accords autorisent la France à conserver la base navale de Mers El Kébir, dans l’Ouest de l’Algérie, durant 15 ans. Le 1er février 1968, les forces hexagonales se sont finalement retirées, laissant une possibilité plus grande au développement de la Marine algérienne.Par ailleurs la Méditerranée et l’Afrique restent le théâtre d’une présence militaire étrangère, principalement occidentale. Et c’est dans ce contexte que, depuis 2006 et dans le cadre de la coopération technico-militaire avec la Russie, l’Algérie a mis sur pied une politique de développement capacitaire significatif de sa marine.M.Yala considère que "les accords néocoloniaux et cette présence militaire visent à conserver les intérêts occidentaux", provoquant la "déstabilisation de ces pays". "Néanmoins, le fait est que la Méditerranée est un bassin où la Marine américaine est fortement présente. Aussi, toute présence d’autres puissances navales mondiales, comme la Russie ou la Chine, apportera un certain équilibre des forces salutaire pour tous les pays de la région, notamment ceux du Sud", estime-t-il.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

