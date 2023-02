https://fr.sputniknews.africa/20230201/les-pays-dafrique-ou-lesperance-de-vie-est-la-plus-elevee-1057798133.html

Les pays d’Afrique où l’espérance de vie est la plus élevée

Les pays d’Afrique où l’espérance de vie est la plus élevée

Où vit-on le plus longtemps en Afrique? La société Statista a répondu à cette question dans sa plus récente étude à ce sujet, classant les pays du continent en... 01.02.2023, Sputnik Afrique

2023-02-01T20:31+0100

2023-02-01T20:31+0100

2023-02-01T20:31+0100

afrique du nord

maghreb

algérie

espérance de vie

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104225/61/1042256130_0:222:1920:1302_1920x0_80_0_0_25147d4fcf66ef8e6febcaad87dffe64.jpg

En 2022, l’Algérie a été sacrée championne d’Afrique question espérance de vie, avec une moyenne de 77 ans, selon l’organisme spécialisé dans les statistiques Statista.Le gouvernement algérien a attribué ces résultats à l'augmentation du nombre de structures sanitaires, à l'amélioration de la qualité des services de santé et à l'amélioration des conditions de vie, notamment par un accès plus facile au logement et à l'eau potable.Selon les informations de l'Office national des statistiques (ONS) et de la Direction de la population du ministère de la Santé du pays, la population algérienne a augmenté de 36 millions depuis son indépendance en 1962. Elle se chiffre actuellement à 45 millions de personnes. La mortalité infantile a diminué au cours de la même période, passant de 108 à 18,9 pour 1000.Les autres pays africains du classementDans le classement évaluant l’espérance de vie dans tous les pays africains, l’Algérie est talonnée par le Maroc et le Cap-Vert, avec respectivement 74,97 et 74,72 ans.Viennent ensuite la Tunisie, Maurice, la Libye, les Seychelles et le Sahara occidental, ce territoire non reconnu comme autonome par l’Onu et que Statista classe à part. L’Égypte et Sao Tomé-et-Principe complètent le top-10.Le Sénégal et le Rwanda sont à la 11e et 12e places avec une espérance de vie de 67,91 et 67,13 ans.La grande surprise est le Nigéria qui se retrouve parmi les trois derniers, avec le Lesotho et le Tchad, où l’on vit respectivement jusqu’à 53,63; 53,04 et 53,00 ans.

afrique du nord

maghreb

algérie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, algérie, espérance de vie, afrique