Erdogan à la Suède à propos de l’Otan: "Ne perds pas ton temps"

Le Président turc a invité la Suède à ne pas perdre son temps à œuvrer pour adhérer à l’Otan, tout en laissant une porte ouverte à la Finlande. 01.02.2023, Sputnik Afrique

"Suède, ne perds par ton temps": la Turquie n’approuvera pas l’entrée de ce pays scandinave dans l’Otan, a déclaré ce mercredi 1er février Recep Tayyip Erdogan, lors d'une réunion de la faction du Parti de la Justice et du développement (AKP) au parlement.M.Erdogan avait déjà prévenu le 23 janvier que Stockholm ne devrait plus compter sur le soutien d'Ankara pour son adhésion à l’Alliance.Les relations entre la Turquie et la Suède se sont compliquées après qu’un Coran a été brûlé à Stockholm le 21 janvier par des activistes suédois, dans le cadre d'une manifestation autorisée par la police.Ankara a déclaré qu'il n'approuverait pas la demande d'adhésion suédoise à l'Otan tant que Stockholm n'aura pas rempli ses obligations en vertu du mémorandum signé avec la Turquie sur la lutte contre le terrorisme.La Finlande bientôt dans l’Otan?Quant à la Finlande, la Turquie pourrait finalement soutenir son entrée dans l’Alliance.Pourtant, la Turquie avait récemment demandé le report des discussions entre la Suède, la Finlande et elle-même, à une date ultérieure indéterminée.La Finlande et la Suède ont décidé de rejoindre l'Otan le 18 mai 2022, quelques mois après le début de l’opération spéciale russe en Ukraine. La Hongrie et la Turquie n’ont pas ratifié ces demandes déjà approuvées par 28 pays de l'Alliance.

otan, turquie, suède, finlande, adhésion, relations, recep tayyip erdogan