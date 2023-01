https://fr.sputniknews.africa/20230131/un-atelier-de-fabrication-darmes-prehistoriques-decouvert-en-ethiopie-1057772468.html

Un atelier de fabrication d’armes préhistoriques découvert en Éthiopie

Un atelier de fabrication d’armes préhistoriques découvert en Éthiopie

Une équipe internationale d’archéologues a excavé des centaines de haches en obsidienne en Éthiopie. Leur nombre et leur forme suggèrent qu’elles ont été... 31.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-31T12:09+0100

2023-01-31T12:09+0100

2023-01-31T12:09+0100

préhistoire

homme préhistorique

arme blanche

archéologie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057772281_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d594d3782c1c0b68f698675e8957eaf1.jpg

Les fouilles sur le site archéologique de Melka Kontouré, situé à 50 km au sud d'Addis-Ababa, en Éthiopie, ont mené des chercheurs allemands, français et espagnols à la découverte de 578 haches à main, autrement appelées bifaces, indique leur article publié dans la revue Nature Ecology & Evolution.Retrouvés dans une couche de sédiments, tous ces bifaces sauf trois sont faits d'obsidienne, soit un type de roche volcanique. La datation des matériaux entourant les outils a donné un résultat d'environ 1,2 million d'années.Toutes les haches ont été façonnées de la même manière, ce qui indique que les chercheurs sont tombés sur un ancien atelier de taille. Cette découverte constitue le plus ancien exemple connu de ce genre, et le premier en dehors de l'Europe. Les chercheurs ne sont toutefois pas en mesure d'identifier les hommes préhistoriques qui ont fabriqué les outils.Outils datés de l’Âge de pierreLa découverte remonte à l’Âge de pierre qui a duré d'environ 2,6 millions d'années à environ 3.300 ans avant notre ère, lorsque l’Âge du bronze a commencé. Des recherches antérieures ont montré que les ateliers de taille de ce genre sont apparus au cours du Pléistocène moyen, en Europe, il y a environ 774.000 à 129.000 ans. Cette nouvelle étude indique que ces ateliers sont apparus bien plus tôt.Pour fabriquer un biface, l’artisan préhistorique enlevait des morceaux d'une pierre pour obtenir un bord tranchant. Il s’agissait généralement du silex ou, à une époque plus récente, de l'obsidienne. Les pierres ainsi taillées n'étaient pas attachées à quoi que ce soit. Leurs utilisateurs les tenaient simplement dans la main.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

préhistoire, homme préhistorique, arme blanche, archéologie