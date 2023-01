https://fr.sputniknews.africa/20230131/lunion-des-journalistes-russes-serait-expulsee-de-la-federation-internationale-des-journalistes-1057772598.html

L’union des journalistes russes serait expulsée de la Fédération internationale des journalistes

L’union des journalistes russes serait expulsée de la Fédération internationale des journalistes

D’après Reuters, le comité exécutif de la Fédération internationale des journalistes a enclenché une procédure formelle de suspension et d'expulsion de l'Union... 31.01.2023, Sputnik Afrique

Pour le moment l'Union russe des journalistes (URJ) n’a reçu aucune déclaration officielle sur son expulsion de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), a déclaré à Sputnik Vladimir Solovyov, chef de l’URJ.D’après lui, ce sont deux syndicats ukrainiens qui ont tenté de faire expulser les journalistes russes de cette fédération internationale.Sanctionner les journalistesPlus tôt dans la journée, Reuters a annoncé que les syndicats finlandais, norvégiens, danois et islandais avaient décidé de quitter la FIJ pour protester contre les "activités corrompues" de l’organisation.Les Norvégiens ont également accusé la FIJ de ne pas empêcher l’URJ de "créer des associations régionales de journalistes dans les territoires ukrainiens envahis par la Russie". Dans ce contexte Reuters a écrit, se référant à la FIJ, que son comité exécutif "avait déclenché une procédure formelle de suspension et d'expulsion de l'Union russe des journalistes".Toujours mardi, commentant la fermeture des médias russes en France, le petit-fils du général de Gaulle, Pierre a déclaré que "museler certains médias, quelles que soient leurs prises de position, et quel que soit leur rôle, ne va pas dans le sens de la démocratie"

