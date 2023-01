https://fr.sputniknews.africa/20230131/lafrique-joue-un-role-pionnier-dans-la-promotion-du-traite-sur-linterdiction-des-armes-nucleaires-1057771095.html

L’Afrique joue un rôle pionnier dans la promotion du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires

Les pays africains continuent de jouer un rôle pionnier dans la promotion et l’adoption du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), a indiqué le 31 janvier à Pretoria la directrice exécutive de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN), Beatrice Fihn.Saluant la société civile africaine pour ses efforts inlassables visant à sensibiliser le public sur les conséquences dévastatrices des armes de destruction massive et à promouvoir l'universalisation du TIAN, elle a tenu à appeler tous les États africains à signer et à ratifier le traité.Pour sa part, le vice-ministre sud-africain des Affaires étrangères, Alvin Botes, a souligné que l’expérience de l'Afrique du Sud a montré que ni la possession ni le développement d'armes nucléaires ne peuvent renforcer la paix et la sécurité internationales.Il a, à cet égard, appelé tous les États africains "à signer et à ratifier le TIAN dans les meilleurs délais pour réaffirmer le leadership de l'Afrique en matière de désarmement nucléaire et contribuer à la paix et à la sécurité internationales".Des représentants de 37 États africains se sont réunis à Pretoria lors de ce conclave pour discuter de la manière d'amener chaque État africain à signer et à ratifier le plus tôt possible le traité d'interdiction nucléaire.L'Afrique est une zone exempte d'armes nucléaires en vertu du Traité de Pelindaba et le TIAN bénéficie d'un fort soutien de tous les pays de la région. Jusqu'à présent, 33 États africains membres de l'Onu ont signé le traité, tandis que 15 l'ont ratifié.

Maghreb Arabe Presse

