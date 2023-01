Human Rights Watch avoue que Kiev a utilisé des mines antipersonnel dans la région de Kharkov

https://fr.sputniknews.africa/20230131/human-rights-watch-avoue-que-kiev-a-utilise-des-mines-antipersonnel-dans-la-region-de-kharkov-1057781302.html

Les forces armées ukrainiennes ont apparemment largué des mines antipersonnel Lepestok (Pétale) à Izioum, dans la région de Kharkov, qui ont fait au moins 11 morts civiles, a déclaré ce mardi 31 janvier l’organisation de défense des droits de l’Homme, Human Rights Watch.HRW note avoir documenté de nombreux cas dans lesquels l’armée ukrainienne avait tiré des roquettes transportant des mines antipersonnel PFM sur des zones qui se trouvaient alors sous le contrôle de l’armée russe.Victimes civilesLes membres de HRW ont mené des recherches dans le district d’Izioum du 19 septembre au 9 octobre 2022. Ils ont recueilli des témoignages de plus de 100 personnes, y compris des témoins des victimes de ces armes, des secouristes, des médecins et des démineurs. Toutes les personnes interviewées ont indiqué avoir vu des mines sur le sol, connaître quelqu’un qui a été blessé par l’une d’elles ou avoir été averties de leur présence.Cinquante autres civils dont au moins cinq enfants, ont été blessés par les éclats de ces armes."Environ la moitié des blessures impliquaient des amputations traumatiques du pied ou du membre inférieur, des blessures correspondant à celles causées par des mines à effet de souffle PFM."Les Russes ont averti et soigné les habitantsLes forces ou les autorités russes ont affiché et distribué des prospectus pour avertir du danger des mines terrestres. Plus de 100 habitants d’Izioum et des environs l’ont confirmé à HRW.Mines LepestokLa plupart des types de mines antipersonnel sont mises en place à la main. Mais les mines antipersonnel Lepestok utilisées à Izioum et dans ses environs ne fonctionnent que lorsqu’elles sont dispersées par des avions, des roquettes et des obus d’artillerie, ou lorsqu’elles sont tirées depuis des véhicules ou des lanceurs spécialisés, rappelle l’organisation.La Convention sur l’interdiction des mines de 1997 interdit totalement les mines antipersonnel et exige la destruction des stocks, le déminage des zones affectées et l’assistance aux victimes. L’Ukraine a signé cette Convention le 24 février 1999, et l’a ratifiée le 27 décembre 2005.

