https://fr.sputniknews.africa/20230131/avant-darriver-en-rdc-le-pape-prie-pour-les-migrants-au-dessus-du-sahara--1057774314.html

Avant d'arriver en RDC, le pape prie pour les migrants au-dessus du Sahara

Avant d'arriver en RDC, le pape prie pour les migrants au-dessus du Sahara

Le pape François s'est rendu en République démocratique du Congo. Avant d'atterrir à Kinshasa, il a prié pour les migrants, à bord de son avion survolant le... 31.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-31T15:04+0100

2023-01-31T15:04+0100

2023-01-31T15:21+0100

pape françois

sahara

réfugiés

méditerranée

prières

église catholique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/07/1d/1055683994_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_5627090f3e17a5da5858afdfc7e0cbd3.jpg

Le pape François est arrivé ce mardi 31 janvier en République démocratique du Congo dans le cadre de sa visite apostolique de six jours en Afrique qui le mènera aussi au Soudan du Sud. Avant que son avion se pose à Kinshasa, le souverain pontife s'est livré à une prière improvisée en survolant le Sahara à bord de son avion vers la République démocratique du Congo (RDC), comparant de nouveau les camps de migrants aux camps de concentration. Le pape argentin a aussi invité à prier pour "tous ces gens en souffrance qui arrivent en Méditerranée après avoir traversé le désert, sont pris dans des läger et y souffrent", utilisant un mot allemand désignant les camps.Le pape restera en RDC jusqu'au 3 février. Il rendra ce mardi 31 janvier une visite de courtoisie au Président du pays, Félix Tshisekedi, puis rencontrera des représentants des autorités et de la société civile au Palais des Nations. Au terme de sa visite en RDC, il partira pour un pèlerinage œcuménique au Sud-Soudan.Le chef de l'Eglise catholique, fervent défenseur des droits des réfugiés, a déjà comparé à plusieurs reprises les camps de migrants aux camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, tout en dénonçant sans relâche les milliers de morts qui ont fait de la Méditerranée "le plus grand cimetière du monde".Lors d'un voyage à Chypre en décembre 2021, il avait fustigé l'esclavage et la torture qui sévissent dans ces camps. "Cela nous rappelle l'histoire du siècle dernier, des nazis, de Staline", avait-il déclaré.

sahara

méditerranée

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

pape françois, sahara, réfugiés, méditerranée, prières, église catholique