Une tempête tropicale à Madagascar fait 25 morts, 38.000 déplacés

Une tempête tropicale à Madagascar fait 25 morts, 38.000 déplacés

La tempête, baptisée Cheneso, a provoqué des inondations et une coupure des routes menant à la capitale, Antananarivo. Elle s'était même temporairement... 30.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-30

2023-01-30T08:26+0100

2023-01-30T08:26+0100

Vingt-cinq personnes ont été tuées, 21 portées disparues et quelque 38.000 déplacées à Madagascar après le passage la semaine dernière d'une tempête tropicale dans le nord-est du pays, a annoncé le 29 janvier le Bureau de gestion des risques et des catastrophes, dans son dernier bilan.Le dernier bilan, en date de vendredi, faisait état de 22 morts.L'organisme gouvernemental indique également que 83.181 personnes ont été touchées au total par ces intempéries ayant frappé cette île de l'océan Indien.La tempête du 19 janvier, baptisée Cheneso, a provoqué des inondations et une coupure des routes menant à la capitale, Antananarivo. Elle s'était même temporairement transformée en cyclone tropical avec des vents de 118 à 166 kilomètres à l'heure, avant de baisser d'intensité.Dans le sud de l'Afrique, la saison cyclonique s'étend de novembre à avril et Madagascar en subit régulièrement des conséquences dévastatrices.

