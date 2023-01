https://fr.sputniknews.africa/20230130/plusieurs-morts-dans-une-explosion-a-linterieur-dune-mosquee-au-pakistan-1057752554.html

Plusieurs morts dans une explosion à l'intérieur d'une mosquée au Pakistan

Au moins 25 personnes ont été tuées et 120 autres blessées dans une explosion survenue lundi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de... 30.01.2023, Sputnik Afrique

Une explosion a fait plusieurs morts et blessés lundi lors de la prière du midi dans une mosquée à l'intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan.Une partie du toit et d'un mur de la mosquée se sont effondrés sous le souffle de l'explosion et une opération était en cours pour secourir des personnes coincées sous les débris, a constaté un journaliste de l'AFP.En mars 2022, un attentat suicide revendiqué par l'EI-K, la branche locale de Daech*, dans une mosquée chiite de Peshawar avait fait 64 morts. Selon la police, le kamikaze était un ressortissant afghan installé au Pakistan avec sa famille depuis plusieurs années, qui avait préparé l'attentat en Afghanistan.*Organisation terroriste interdite en Russie

