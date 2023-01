https://fr.sputniknews.africa/20230130/le-ter-appartient-a-100-au-senegal-le-gouvernement-du-pays-repond-au-figaro-1057762167.html

"Le TER appartient à 100% au Sénégal", le gouvernement du pays répond au Figaro

"Le TER appartient à 100% au Sénégal", le gouvernement du pays répond au Figaro

Les autorités sénégalaises ont démenti les déclarations du Figaro concernant la propriété du Train express régional (TER) sénégalais. Le journal a attribué la... 30.01.2023, Sputnik Afrique

Le Train express régional (TER) sénégalais appartient au Sénégal à 100% contrairement à ce qu’affirme le journal français Le Figaro, a déclaré Abdou Ndéné Sall, ministre en charge de la société nationale de gestion du patrimoine du TER sénégalais (Senter) et PDG de cette société.Le Figaro avait affirmé dans une enquête que cette société de TER "est détenue à 100% par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF)".Ces noms de sociétés qui sèment la confusionDepuis Tivaouane, ville de l’ouest du Sénégal, M.Sall a donné plus de précisions en rappelant que le gouvernement avait créé une société de patrimoine dénommée Sen-TER , dont l’exploitation a été confiée à la Seter, qui est une filiale de la SNCF.Hormis M.Sall, selon LeSoleil, Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement et ministre du Commerce, a aussi réagi à cette polémique le 29 janvier.

