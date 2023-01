https://fr.sputniknews.africa/20230130/le-developpement-de-lafrique-augmentera-limmigration-vers-lue-selon-linterieur-francais-1057751973.html

Le développement de l’Afrique augmentera l’immigration vers l’UE, selon l’Intérieur français

De plus en plus de ressortissants africains devraient se diriger vers l’UE dans les années à venir en raison de l’essor économique du continent noir et du... 30.01.2023, Sputnik Afrique

Le développement de l’Afrique et de l’Asie ne fera que "paradoxalement" augmenter le flux migratoire vers l’Union européenne, a estimé le ministre français de l’Intérieur.Et ce, parce que certains "habitants ont plus de moyens de payer des études et de voyager", a noté Gérald Darmanin auprès du quotidien Le Parisien.En plus de l’épanouissement du continent africain, les changements climatiques renforceront également l’immigration. Selon le ministre français, "le Sahara va devenir invivable avec le réchauffement climatique".Enfin, il a rappelé que la France avait "des relations diplomatiques fortes avec la Libye, la Syrie, l’Afghanistan, l’Iran, le Mali, le Burkina Faso".Par conséquent, les migrations persisteront dans les années à venir "quels que soient les responsables politiques" à venir et il faudra choisir "quelles armes on se donne pour choisir notre immigration", conclut M.Darmanin.Durcissement des règlesCe discours intervient à l’approche de la présentation par celui-ci de son projet de loi sur l’immigration attendu le 1er février en Conseil des ministres.Même si la France a déjà expulsé en 2022 15% de plus d’étrangers irréguliers qu’en 2021, "une véritable politique d’expulsions" devrait être mise en place en 2023, indique le ministre.Ce projet de loi prévoit en effet de nombreuses mesures pour faciliter les expulsions des étrangers qui commettent des infractions, ne respectent pas les valeurs de la République et qui menacent l’ordre public. La procédure juridique permettant l’expulsion devrait aussi être simplifiée. Les contrôles aux frontières seraient également renforcés.D’un autre côté, le gouvernement français a l’intention de faciliter la régularisation des sans-papiers qui travaillent dans certains secteurs. Un nouveau titre de séjour serait mis en place avec une mention "métiers en tension" pour une durée d’un an.

