Ce musée serait le plus cher du monde, voici le coût des billets

Le Caire promet une cérémonie d'ouverture inoubliable du grand musée égyptien (GME) dont la construction a coûté un milliard de dollars.

Le ministère égyptien du Tourisme et des antiquités a annoncé les prix d’entrée au grand musée égyptien (GME), considéré comme le plus cher au monde. L’ouverture des portes est prévue pour cette année.Les coûts varient et dépendent du visiteur. En effet, les Égyptiens paieront environ 60 livres égyptiennes (deux dollars) pour voir les richesses du musée, alors que les étudiants devront débourser environ un dollar, soit moitié moins.Les touristes étrangers, quant à eux, paieront environ sept dollars, et 3,5 dollars pour les étudiants étrangers.Ces prix sont comparables à ceux des plus grands musées russes comme l’Ermitage (7 dollars), le Musée russe de Saint-Pétersbourg (5 dollars) ou la Galerie Tretiakov de Moscou (8,5 dollars), note l’Association russe des voyagistes (ATOR).Un milliard de dollars pour un muséeSitué près des grandes pyramides sur le plateau de Gizeh, le GME est moderne et très coûteux. Sa construction a sollicité un investissement de plus d'un milliard de dollars. L'aéroport international Gizeh-Sphinx a même été construit à proximité dans le but d'attirer les touristes vers l’impressionnante structure.Ce complexe muséal sera l'un des plus grands du monde avec une superficie de 300.000 mètres carrés. Outre les salles principales, il comprend un musée pour enfants, un centre éducatif, un cinéma, un centre de conférence, ainsi que de nombreuses zones commerciales, précise le ministère du Tourisme.Les visiteurs pourront voir 5.000 objets dans un seul endroit, ce qui est exceptionnel. Il s’agit, entre autres, des trésors du roi d’or Toutankhamon, dont son célèbre masque d'or, qui sont exposés pour la première fois dans leur intégralité depuis la découverte de la tombe du pharaon en novembre 1922, en plus de la collection de la reine Hétep-Hérès Ire, mère de Khéops, des chars, des sarcophages, des lits et des bijoux en nacre incrustés de pierres précieuses."Grandiose et légendaire"Selon le ministère du Tourisme, les travaux à l'intérieur du musée sont terminés à 100%.Des représentants du ministère ont déclaré à la télévision d'État que la cérémonie d'ouverture du GME sera "grandiose et légendaire". Des chefs d’État étrangers seront invités à la cérémonie. L'événement

