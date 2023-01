Dans un commentaire à Sputnik, Abbas Muqtadaei, député de la province d’Ispahan, où dans la soirée de vendredi des drones ont attaqué un site militaire, a mis en doute la version de plusieurs médias anglophones, dont The Wall Street Journal, selon laquelle l’attaque a été organisée par l’État hébreu.M.Muqtadaei, qui occupe également le poste de vice-président de la commission de la politique étrangère et de la sécurité nationale du Parlement iranien, souligne l’efficacité avec laquelle les militaires iraniens ont déjoué l’attaque.L'élu a souligné que même si les Israéliens étaient derrière l’attaque, leur mission avait donc échoué.

Attaque de drones en Iran: l’implication israélienne mise en doute

© AFP 2023 Jalaa Marey Израильский флаг на горы Бенталь в районе Голанских высот на территории, контролируемой Израилем © AFP 2023 Jalaa Marey

