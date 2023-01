https://fr.sputniknews.africa/20230129/plus-de-800-blesses-et-plusieurs-morts-suite-a-un-seisme-en-iran-1057741665.html

Plus de 800 blessés et plusieurs morts suite à un séisme en Iran. 29.01.2023, Sputnik Afrique

Au moins 800 blessés et plusieurs morts ont été recensés suite à un tremblement de terre en Iran, survenu dans la soirée du 28 janvier.Le séisme a frappé la ville de Khoy, dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental (nord-ouest), à 21h44 locales (18h14 GMT), selon le Centre sismologique de l'université de Téhéran.Sa magnitude s'est établie à 5,9 sur l'échelle de Richter.Le séisme précédent, de magnitude 5,8, est survenu le 18 janvier dans la même région. Il a fait des centaines de blessés.Le tremblement de terre le plus meurtrier jamais enregistré dans le pays a eu lieu en 1990. Cette catastrophe naturelle de magnitude 7,4 a fait 40.000 morts et 30.000 blessés. En plus de cela, 500.000 personnes étaient restées sans-abri.

