Orange Money Cameroun met en garde contre une arnaque sur les réseaux sociaux

Orange Money Cameroun met en garde contre une arnaque sur les réseaux sociaux

Le service Orange Money Cameroun a prévenu sa clientèle d’une arnaque sur les réseaux sociaux, relate le Journal du Cameroun.Selon le média, des malfaiteurs se servent d’une application frauduleuse.Ainsi, une publicité mensongère à l’origine indéterminée et contenant un fichier se terminant par l’extension ".apk" a circulé dans certains groupes WhatsApp.Elle promettait alors à ceux qui téléchargent l’application d’accéder à des forfaits Internet presque gratuits et les invitait au cours du processus frauduleux à renseigner leur code secret sur le service.Pour protéger ses clients, Orange Money Cameroun a rappelé que ses applications devaient être téléchargées uniquement sur les plateformes sécurisées, comme Google Play et l’App Store, précise le journal.D’après le service, chacun est invité à faire preuve de vigilance en évitant absolument de télécharger toute application en dehors de ces canaux.Cependant, pour ceux qui sont déjà tombés dans ce piège, voici trois étapes qu’il faut suivre pour sécuriser leurs téléphones: désinstaller immédiatement l’application d’origine douteuse, puis vérifier que toutes les applications sécurisées proviennent de plateformes sécurisées, et modifier le code secret Orange Money.

