Opération militaire spéciale au 29 janvier 2023

Le ministère russe de la Défense a présenté son bilan quotidien de l'opération spéciale en Ukraine. Les forces russes ont pris des positions plus avantageuses sur l'axe de Donetsk et poursuivi leur offensive près d'Ougledar, sur les axes Donetsk-Sud et Zaporojié.