Les oignons coûtent trois fois plus cher que le poulet dans ce pays asiatique

En proie à une crise alimentaire, les Philippines enregistrent des prix exorbitants pour les oignons, probablement les plus élevés du monde, rapporte Bloomberg en se référant aux autorités agricoles de ce pays asiatique.Un kilogramme de cet ingrédient clé de la cuisine philippine coûte 12 dollars, soit trois fois plus cher qu’un kilo de poulet et environ 25% plus cher que le bœuf. Ce alors que le prix moyen au niveau mondial pour ce légume est de 1,59 dollar.Cette situation est causée par une baisse de la production, a indiqué le porte-parole du Président philippin auprès de l’agence de presse. Afin de stimuler l’offre intérieure, le département de l'agriculture prévoit d'importer 22.000 tonnes d'oignons. Les livraisons devraient débuter début février.Insécurité alimentaireEn plus des oignons ayant déserté les rayons, les Philippines sont également touchées par plusieurs pénuries, dont de sel et de sucre.Ce manque d'aliments de base se fait sentir dans toute l'économie et booste l'inflation à des niveaux n’ayant presque jamais été aussi hauts depuis la crise financière mondiale de 2008.L'inflation alimentaire a augmenté à 10,6% en décembre 2022 contre 10,3% le mois précédent, selon Reuters.D’après le Président Marcos Jr., cette flambée des prix des denrées alimentaires constitue une "situation d'urgence".

