https://fr.sputniknews.africa/20230129/coran-brule-mise-en-garde-de-la-turquie-a-ses-ressortissants-en-occident-1057741430.html

Coran brûlé: mise en garde de la Turquie à ses ressortissants en Occident

Coran brûlé: mise en garde de la Turquie à ses ressortissants en Occident

La Turquie a mis en garde le 28 janvier ses citoyens souhaitant voyager contre l'intolérance religieuse en Europe et le racisme aux États-Unis, au lendemain... 29.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-29T09:30+0100

2023-01-29T09:30+0100

2023-01-29T09:30+0100

turquie

europe

états-unis

coran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057741283_0:141:2692:1655_1920x0_80_0_0_c5741ee649b29dbac761c8f01df79054.jpg

Plusieurs pays occidentaux dont la France, l'Allemagne et les États-Unis ont appelé vendredi leurs ressortissants en Turquie à faire preuve de "vigilance" face au risque d'attentats, en représailles aux exemplaires du Coran brûlés en Suède et au Danemark lors de manifestations anti-turques.Ces tensions redoublent, sur fond de blocage depuis mai de la Turquie à l'élargissement de l'Alliance atlantique à la Suède et à la Finlande, exigeant notamment de Stockholm l'extradition de réfugiés kurdes qu'Ankara considère comme des "terroristes".La Turquie et la Hongrie sont les seuls pays de l'Otan à ne pas avoir encore procédé à la ratification parlementaire de l'adhésion à l'Alliance de la Suède et de la Finlande. La Hongrie devrait la finaliser le mois prochain.Cherchant à revigorer le soutien de sa base dans la perspective de la prochaine présidentielle de la mi-mai en Turquie, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu que la Suède ne pouvait plus compter sur le "soutien" de la Turquie pour rejoindre l'Otan. Les négociations sont officiellement suspendues.

turquie

europe

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

turquie, europe, états-unis, coran