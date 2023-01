https://fr.sputniknews.africa/20230129/ce-metal-vaut-de-lor-et-pousse-washington-a-soutenir-lukraine-1057747389.html

Ce métal vaut de l’or et pousse Washington à soutenir l’Ukraine

Le fait que l’Ukraine possède des gisements importants de minerai de titane est l’une des raisons par laquelle Washington continue de soutenir Kiev, affirme le... 29.01.2023, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057747240_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_15dd8e8f60ee730160a3295f20135571.jpg

Classé parmi les 35 produits minéraux vitaux pour l'économie et la sécurité nationale des États-Unis, le titane constitue l’un des enjeux majeurs du conflit en Ukraine, écrit le Newsweek.Une "vulnérabilité clé"En effet, une source au sein de l'industrie de la défense américaine a déclaré à Newsweek sous couvert d’anonymat que le titane "est une vulnérabilité clé" des États-Unis, car ceux-ci importent toujours plus de 90% de leur minerai de fer, et pas seulement des pays amis.Un membre du personnel du Congrès a également pointé "des gisements très importants de minéraux de terres rares" que l’Ukraine possédait.Le Newsweek cite, entre autres, un projet de loi sur les dépenses liées à la défense pour 2022 qui ordonnait au département d'État d'étudier "la possibilité de l'utilisation de sources de titane provenant d'Ukraine comme alternative potentielle aux ressources chinoises et russes".Les pays producteursLa production de titane démarre par la fabrication de l’éponge qui est extraite de l’oxyde de titane par le procédé Kroll. Il s’agit d’un procédé complexe et coûteux accessible à un groupe restreint de pays.Selon l'U.S. Geological Survey, la Chine a produit plus de 231.000 tonnes d'éponges de titane en 2022, soit 57% de la production mondiale. Elle est suivie par le Japon, avec 17%, et la Russie, avec 13%. Le Kazakhstan en a produit près de 18.000 tonnes et l'Ukraine plus de 4.000 tonnes.Les États-Unis, eux, ne détiennent plus d'éponges de titane dans leur National Defense Stockpile (NDS), un stock de matériaux stratégiques détenu par le ministère de la Défense. Qui plus est, le dernier producteur américain de ce produit a mis la clé sous la porte en 2020.

