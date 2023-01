Un musulman élu maire de Johannesburg pour la première fois

https://fr.sputniknews.africa/20230128/un-musulman-elu-maire-de-johannesburg-pour-la-premiere-fois-1057739920.html

Thapelo Amad, de confession musulmane a été porté à la tête du conseiller municipal de Johannesburg. Le point final d’une longue crise politique pour la ville... 28.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-28T19:29+0100

2023-01-28T19:29+0100

2023-01-28T19:29+0100

Johannesburg n’en finit décidément pas d’innover en matière de diversité. Après avoir élue pour la première fois une femme noire à sa tête en 2021, la ville sud-africaine s’est désormais dotée d’un maire de confession musulmane.Thapelo Amad, 41 ans, a en effet été désigné par le conseil municipal en remplacement de Mpho Phalatse. Le nouvel édile est membre du parti Al Jama-ah, il a été élu grâce au soutien du Congrès national africain (ANC), le célèbre parti de Nelson Mandela, qui détient le plus de sièges au conseil municipal. Thapelo Amad s’est dit "honoré" et "ému" après sa nomination.La communauté musulmane représente moins de 2% de la population en Afrique du Sud, mais possède un certain poids économique et politique. Le petit parti Al Jama-ah détient aujourd’hui trois sièges sur 270 au conseil municipal de Johannesburg.Crise politiqueCette élection vient clore un chapitre politique houleux pour la ville. La maire précédente, Mpho Phalatse avait en effet été destituée ce 26 janvier. Les votes de censure à son encontre s’étaient multipliés ces derniers mois. L’un d’entre eux avait d’ailleurs porté ses fruits en septembre dernier, et la représentante avait déjà été destituée une première fois. Mais une décision de la Haute Cour l’avait réintégrée dans ses fonctions.Le conseil de Johannesburg vit au gré des coalitions, depuis que l’ANC a perdu la majorité absolue aux dernières élections municipales de 2021. Les plus catastrophiques pour le parti depuis l’instauration du suffrage non racial en 1994.

