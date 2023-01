https://fr.sputniknews.africa/20230128/sommet-dakar-2-les-partenaires-financiers--promettent-30-milliards-de-dollars-a-lafrique-1057732853.html

Sommet Dakar 2: les partenaires financiers promettent 30 milliards de dollars à l’Afrique

Sommet Dakar 2: les partenaires financiers promettent 30 milliards de dollars à l’Afrique

Les partenaires techniques et financiers (PTF) représentés au sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire ont pris l’engagement d’octroyer à l’Afrique 30... 28.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-28T07:07+0100

2023-01-28T07:07+0100

2023-01-28T07:08+0100

afrique

sénégal

agriculture

akinwumi adesina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1c/1057732707_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_75e7cc288abdb35689c1ce9750845af8.jpg

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a fait cette annonce vendredi à la clôture de cette rencontre tenue du 25 au 27 janvier à Diamniadio sous le thème ‘’Nourrir l'Afrique: souveraineté alimentaire et résilience’’.Les partenaires techniques et financiers des États africains ont également décidé de travailler avec les pays du continent, pour les aider à atteindre leurs objectifs en matière d’agriculture, a assuré Akinwumi Adesina."Ambition de nourrir l'Afrique"Le forum auquel ont pris part une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ‘’est un appel de l'Afrique’’, qui estime qu'‘’il est temps pour elle de nourrir ses populations’’, a ajouté M. Adesina qui a salué l'engagement des chefs d'État africains à prendre des initiatives concrètes en vue de l'exécution des plans nationaux de souveraineté alimentaire.La Banque africaine de développement s’est engagée, à l’ouverture du sommet à financer les initiatives agricoles et les politiques de souveraineté alimentaire des pays du continent, avec 10 milliards de dollars US (environ 6.045 milliards de francs CFA), au cours des prochaines années.Les travaux du Sommet Dakar 2 ont pris fin, vendredi à Diamniadio, par l'adoption de la "Déclaration de Dakar''.L'événement a réuni les gouvernements, le secteur privé, les organisations multilatérales, les ONG et les scientifiques pour relever le défi croissant de la sécurité alimentaire en Afrique.Organisé à l'initiative du Groupe de la Banque africaine de développement, du gouvernement du Sénégal et de la Commission de l'Union africaine, le Sommet Dakar 2 fait suite à la première édition tenue en 2015 qui avait permis de dessiner les contours de la stratégie Nourrir l’Afrique : la Stratégie pour la transformation agricole en Afrique (2016–2025).

afrique

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

afrique, sénégal, agriculture, akinwumi adesina