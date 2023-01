L’horloge de l’apocalypse est au plus proche du minuit nucléaire

Lancée en 1947 par des scientifiques du Bulletin of the Atomic Scientists, l'horloge de l’apocalypse reflète le ressenti des menaces planant sur l’humanité. Le 24 janvier, son horaire a été avancé à minuit moins 90 secondes, soit au plus proche du minuit nucléaire. Auparavant, elle avait été plusieurs fois changée selon les crises mondiales.